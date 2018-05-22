Известный певец Евгений Осин, который продолжительное время страдает от алкоголизма, попал в ДТП на новом мотоцикле. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел рядом с домом артиста на улице Демьяна Бедного. Мужчина как раз ехал в ГИБДД для того, чтобы поставить его на учет.

"Врачи настаивали на госпитализации, но звезда 90-х категорически отказался, так как опаздывал к гаишникам, хотя и сломал палец на ноге", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Осин заранее записался на прием в ГИБДД и не хотел переносить дату, так как, по его словам, ближайшая запись была бы через неделю.

"Упал из-за собственной невнимательности, - так прокомментировал инцидент сам Осин. - Простите, некогда разговаривать - несу сумки".

Фото: соцсети

Напомним, Осин стал известен за оригинальный жанром исполнения, который совмещал так называемую дворовую романтическую музыку с эстрадными ритмамии и рок-н-роллом. Наиболее известные песни в исполнении Осина - "Плачет девушка в автомате", "Восьмое марта", "Таня плюс Володя", "Качка", "Портрет работы Пабло Пикассо", "Попутчица" и другие.

Как сообщала "Страна", в Киеве просят ввести ночной запрет для мотоциклистов.

Напомним также, что Михаила Барщевского срочно госпитализировали в Москве.