По данным американских журналистов, некоторые футбольные болельщики пытаются добраться на финал Лиги Чемпионов в Киев даже через Донецк.

Об этом сообщает The New York Times.

"Поклонники, конечно же, пытаются найти способ: кто-то летит через Минск, в Белоруссии, а затем путешествует по суше или даже проходит через Донецк на востоке Украины, на территории, все еще страдающей от спорадических боев между украинской армией и пророссийскими сепаратистами", - указано в статье.

Журналист также отмечает трудную ситуацию с логистикой при попытке фанатов добраться в Киев из Испании (фанаты Реал Мадрида) или из Великобритании (болельщики Ливерпуля).

В частности, он написал о непростой ситуации с авиарейсами в аэропорту Борисполя.

Представители футбольного клуба Ливерпуль в частном порядке сообщают об опасениях, что некоторые из болельщиков попросту не смогут добраться до места матча даже при наличии билетов на игру.

Как сообщала "Страна", пограничники готовы пропускать в "Борисполе" фанатов - иностранцев со скоростью 120 человек в минуту.

Прибытие первых фанатов ожидается 24 мая (в этот день в Киеве состоится финал женской Лиги чемпионов с участием немецкого "Вольсбурга" и французского "Лиона"). Приезд основного числа гостей прогнозируют с 25 мая. Уточняется, что пограничники готовы к их оформлению в более чем 120 пунктах пропуска.

Напомним, что легенды украинского футбола провели в Киеве благотворительный матч.