На доработку в Национальное антикоррупционное бюро возвращено дело о предложении взятки квартирой на окраине города под Киевом для и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун. Об этом сообщает "112 Украина".

"Не объявили подозрение. Была изменена группа прокуроров по этому делу с целью избежания различных толкований в связи с теми событиями. И новая группа прокуроров, старший группы, первый заместитель Максим Грищук вернул в НАБУ на доработку это производство, потому что и этот процессуальный руководитель, как и предыдущий, не видят оснований для объявления подозрения по состоянию на сейчас", - рассказал руководитель САП Назар Холодницкий.

Он также добавил, что статья в деле осталась прежней - мошенничество.

Напомним, 14 марта Ульяна Супрун сообщила, что более года назад обратилась в НАБУ из-за предложения ей квартиры в качестве взятки от помощника народного депутата.

По словам Супрун, после заявления она и ее внештатный советник участвовали в следственных действиях, чтобы зафиксировать преступные действия.

Как сообщала "Страна", сотрудники НАБУ даже провели серию обысков на Киевщине – у помощника лидера Радикальной партии Александра Богачева и городского головы Вишневого Ильи Дикова в деле о предложении взятки Супрун.