Судью Окружного административного суда Киева Елену Власенкову временно отстранили от работы за получение взятки.

Об этом сообщили в Управлении информации и обеспечения коммуникационной деятельности Высшего совета правосудия.

"Высший совет правосудия принял ходатайство заместителя Генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкого Назара Ивановича удовлетворить частично, временно, до 11 июля 2018 года, отстранить судью окружного административного суда города Киева Власенкову Елену Александровну от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Судью задержали во время получения первого транша взятки 11 мая. Служитель Фемиды требовала у одного из участников судебного разбирательства 10 000 долларов за принятие решения в его пользу.

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Ранее "Страна" сообщала, что судье Подольского суда, задержанной на взятке, объявили о подозрении.

Также стали известны фамилии судей Подольского райсуда, которых задержали на взятке.