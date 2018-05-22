Ученые считают, что на территории зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции может быть около 110 особей диких лошадей. Об этом сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.

Лошадей завезли в зону отчуждения в 1998 году из заповедника Аскания-Нова. В агентстве отметили, что на тот момент популяция насчитывала 20 особей, но с тех пор численность животных возросла в несколько раз.

Ученые из научной экспедиции Варшавского университета естественных наук, Института зоологии имени Шмальгаузена НАН Украины, биосферного заповедника Аскания-Нова и Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника идентифицировали 48 лошадей Пржевальского в этом районе. Однако, реально лошадей в зоне Чернобыля может быть больше.

Лошадь Пржевальского – последний вид диких лошадей на Земле. В естественной среде люди их истребили в XX веке. Они внесены в Международную Красную книгу как вид на грани исчезновения.

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