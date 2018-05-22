Сегодня, 22 мая, в неподконтрольном Украине Дебальцево взорвался рейсовый автобус. Об этом сообщает Telegram-канал Inside Donetsk.

В результате взрыва в рейсовом автобусе в Дебальцево есть пострадавшие.

На данный момент известно об одном погибшем и двух раненных.

Представители самопровозглашенной "ДНР" в СЦКК сообщают, что взрывчатое вещество находилось внутри автобуса.

Как сообщала "Страна", в Луганской области подорвали автомобильный мост, единственная трасса из Луганска в город Хрустальный (бывшый Красный Луч) оказалась заблокированной. В свете кровавого обострения боев на Донбассе обрушение моста выглядит как попытка нарушить логистику движения военной техники на территории сепаратистов.

Также "Страна" писала о том, почему в Горловке продолжается кровавое обострение. Соцсети наполнены фотографими новых разрушений, а за неделю в городе ранено и убито более десятка человек.