Сотрудники отдела связи и коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ровенской области в течение 4 месяцев занимались добычей криптовалюты прямо на рабочем месте. Об этом говорится в постановлении Ровенского горсуда, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

В материалах дела говорится о том, что следователи начали досудебное расследование в уголовном производстве по ч.1 ст.185 УК Украины по факту кражи электроэнергии.

Полицейские злоупотребляли своим служебным положением и действовали вопреки интересам ведомства, чем нанесли ему существенный ущерб.

Суд постановил арестовать 8 видеокарт, 6 блоков питания, 2 винчестера, материнскую плату, полноценный системный блок и деревянный каркас.

На данный момент пока неизвестно, сколько электроэнергии потратили добытчики криптовалюты.

Ранее "Страна" писала о том, что в Амстердаме задержали мужчину, укравшего 600 компьютеров для майнинга криптовалют.

Также мы сообщали, что ферму майнинга криптовалют собираются подключить к атомной электростанции.