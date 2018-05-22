Педро Аграмунт вышел из состава ПАСЕ
Бывший президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт вышел из состава ассамблеи после лишения его прав членства на 10 лет.
Об этом сообщил председатель делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев в Facebook.
"Бывший пророссийский президент ПАСЕ Педро Аграмунт вообще вышел из ПАСЕ после введения против него десятилетних санкций за существенные нарушения кодекса поведения", - написал Арьев.
Фото: facebook.com/volodymyr.ariev
В октябре 2017 года президент ПАСЕ Педро Аграмунт добровольно подал в отставку.
В апреле российские СМИ сообщили о визите в Сирию депутатов ПАСЕ во главе с Педро Аграмунтом вместе с российскими парламентариями, что стало основанием для выражения недоверия ему со стороны бюро ПАСЕ. На собрании было постановлено, что Аграмунт не уполномочен совершать какие-либо официальные визиты, посещать любые заседания или делать какие-либо публичные заявления от имени ассамблеи в качестве ее председателя.
28 июня отстранение Аграмунта от должности поддержала Европейская народная партия в ПАСЕ. Тогда же начался сбор подписей о его отставке.
Сам Аграмунт заявил, что кампания в поддержку его отставки была начата украинской делегацией. Уже 15 мая Педро Аграмунта лишили прав члена ассамблеи на 10 лет.
Ранее "Страна" сообщала, что ПАСЕ ввела санкции против Аграмунта и еще троих членов Ассамблеи.
Также Аграмунта подозревают в лоббизме интересов Азербайджана в ПАСЕ.