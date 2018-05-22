Бывший президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт вышел из состава ассамблеи после лишения его прав членства на 10 лет.

Об этом сообщил председатель делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев в Facebook.

"Бывший пророссийский президент ПАСЕ Педро Аграмунт вообще вышел из ПАСЕ после введения против него десятилетних санкций за существенные нарушения кодекса поведения", - написал Арьев.

Фото: facebook.com/volodymyr.ariev

В октябре 2017 года президент ПАСЕ Педро Аграмунт добровольно подал в отставку.

В апреле российские СМИ сообщили о визите в Сирию депутатов ПАСЕ во главе с Педро Аграмунтом вместе с российскими парламентариями, что стало основанием для выражения недоверия ему со стороны бюро ПАСЕ. На собрании было постановлено, что Аграмунт не уполномочен совершать какие-либо официальные визиты, посещать любые заседания или делать какие-либо публичные заявления от имени ассамблеи в качестве ее председателя.

28 июня отстранение Аграмунта от должности поддержала Европейская народная партия в ПАСЕ. Тогда же начался сбор подписей о его отставке.

Сам Аграмунт заявил, что кампания в поддержку его отставки была начата украинской делегацией. Уже 15 мая Педро Аграмунта лишили прав члена ассамблеи на 10 лет.

Ранее "Страна" сообщала, что ПАСЕ ввела санкции против Аграмунта и еще троих членов Ассамблеи.

Также Аграмунта подозревают в лоббизме интересов Азербайджана в ПАСЕ.