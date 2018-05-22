Во вторник, 22 мая, около 13:00 на Кафедральной площади во Львове умер турист из Польши. О смертельном случае на странице в Facebook сообщила львовская журналистка Марьяна Романяк, которая стала очевидицей события.

По словам журналистки, на площади находилась семейная пара из Польши. Мужчине внезапно стало плохо, а работники скорой помощи прибыли через 20 минут и уже не смогли его спасти. После медиков на место происшествия прибыли правоохранители и судмедэксперт. В конце тело погибшего мужчины забрали в морг.

"Тело мужчины почти 2 часа лежало на улице!", - возмутилась Марьяна Романяк. Она также сообщила, что жену умершего отвезли в консульство Польши.

Фото: facebook.com/maryana.romanyak/

"Умершим оказался 67-летний турист из Лодзи. Причиной смерти стал инфаркт. У этого мужчины это был уже второй инфаркт", - заявил руководитель Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Похмурский. Он уточнил, что машина скорой помощи прибыла на место происшествия через десять минут, однако медикам оставалось разве что констатировать смерть мужчины.

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