Организаторы заказных матчей в Украине, у которых сегодня прошли обыски, получали до 5 миллионов гривен доходов в год в игре на тотализаторе.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным полицейских, в коррупционных схемах фигурировал подкуп игроков, арбитров, владельцев клубов, запугивания и угрозы. Сумы "вознаграждений" за победу в матче или "ничью" колебались от 30 до 100 000 гривен.

"Так, например, представитель ПФК" Сумы "предложил арбитру 30 000 гривен за "ничью "и 100 000 гривен за победу клуба в матче ПФК "Сумы"- ФК "Волынь".

В дальнейшем данный клуб стал победителем, а арбитр получил обещанное "вознаграждение". Встреча состоялась в заведении общественного питания на следующий день после футбольного матча, во время которой представитель футбольного клуба передал арбитру 3900 долларов США неправомерной выгоды", - рассказал глава МВД Арсен Аваков.

Также было задокументирована противоправная деятельность и представителей МФК "Николаев". В этом случае за победу в матче МФК "Николаев" - ФК "Гелиос" арбитру были перечислены на карточный счет 50 000 гривен.

В МВД отмечают, что организаторам договорных матчей будет сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги) и ч. 1 ст. 369-3 (противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала "Страна", ранее Аваков показал видео о "договорняках" в украинском футболе. В Украине в схемах участвовали 5 ОПГ, 30 футбольных клубов и 320 фигурантов.