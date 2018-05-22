Сегодня, около 9 утра неподалеку от железнодорожной станции города Александрия локомотив сбил девушку. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"29-летняя девушка переходила с одной платформы на другую и при этом не заметила локомотив. В результате происшествия пострадавшая получила телесные повреждения и была направлена ​​в лечебное учреждение", - сообщили в пресс-службе.

По предварительной информации, девушка вышла из поезда "Интерсити" сообщением "Днепр - Киев". Затем она надела наушники и пошла к вокзалу, сообщает местное издание "Моя Александрия".

На переходе через железнодорожные пути девушка попала под маневровый локомотив.

Как сообщил начальник станции Александрия Сергей Карауш, на месте ЧП работает комиссия.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.286 УК (нарушение правил движения или эксплуатации железнодорожного транспорта).

Ранее "Страна" писала о том, что в Одессе парень залез на крышу вагона для селфи и получил 50% ожогов .

Также мы сообщали, что опубликованы фото трех девушек, которые прицепились к электропоезду на Троещине.