Сегодня, 22 мая правительство приняло решение о переносе рабочих дней в 2018 году.

Об этом говорится на правительственном портале.

Так, за пятницу 29 июня, после Дня конституции, надо будет отработать в субботу 23 июня. Вместо понедельника 24 декабря перед Рождеством надо будет выйти на работу 22 декабря; а за понедельник 31 декабря перед Новым годом отработать в субботу 29 декабря.

Это касается работников с пятидневной рабочей неделей и двумя выходными – в субботу и воскресенье. Исключение составлят органы Пенсионного фонда, "Укрпочты", Государственной казначейской службы и банковских учреждений.

До этого украинцы уже отработали пятницу 9 марта в субботу 3 числа месяца, а понедельник 30 апреля в субботу 5 мая. Как отмечается, перенос рабочих дней не уменьшает продолжительность рабочего времени в течение года, а лишь создает удобные условия для празднования.

Ранее "Страна" сообщала, что в Раду внесли законопроект по отмене Дня Победы 9 мая.

Также Вятрович заявил, что планирует отменить перенос выходных.