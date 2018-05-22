Кабмин утвердил все переносы рабочих дней в 2018 году. Список дат
Сегодня, 22 мая правительство приняло решение о переносе рабочих дней в 2018 году.
Об этом говорится на правительственном портале.
Так, за пятницу 29 июня, после Дня конституции, надо будет отработать в субботу 23 июня. Вместо понедельника 24 декабря перед Рождеством надо будет выйти на работу 22 декабря; а за понедельник 31 декабря перед Новым годом отработать в субботу 29 декабря.
Это касается работников с пятидневной рабочей неделей и двумя выходными – в субботу и воскресенье. Исключение составлят органы Пенсионного фонда, "Укрпочты", Государственной казначейской службы и банковских учреждений.
До этого украинцы уже отработали пятницу 9 марта в субботу 3 числа месяца, а понедельник 30 апреля в субботу 5 мая. Как отмечается, перенос рабочих дней не уменьшает продолжительность рабочего времени в течение года, а лишь создает удобные условия для празднования.
Ранее "Страна" сообщала, что в Раду внесли законопроект по отмене Дня Победы 9 мая.
Также Вятрович заявил, что планирует отменить перенос выходных.