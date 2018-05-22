Из-за капитального ремонта на участках автодороги Киев-Одесса ограничено движение автомобильного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

В связи с проведением капитального ремонта на участках автодороги М-05 Киев-Одесса действуют ограничения /закрытия движения автомобильного транспорта:

км 36+500 – км 42+000 (правый проезд закрыт, движение осуществляется по левому проезду);

км 79+500 – км 84+100 /г. Белая Церковь/ (правый проезд закрыт, движение осуществляется по левому проезду).

км 79+308 - /г. Белая Церковь/ (движение транспортной развязкой по направлению г. Одесса в направлении г. Белая Церковь закрыт, разворот осуществляется на км 77+500 с. Терезино).

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