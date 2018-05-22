Актер Антин Мухарский, который задолжал своей семье крупную сумму алиментов, вернется из Греции в Украину и презентует свой диск эротических песен на "Книжном арсенале" в Киеве.

Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.

Интимный сборник песен Мухарского называется "Розовые усы". Для того чтобы презентовать его, он вернется в Украину, правда, ненадолго.

Вместе с диском он и презентует альманах "Национальная идея современной Украины".

"Странствующий художник прощается с гостеприимной Грецией. С 30 мая по 3 июня буду на Книжном Арсенале. Буду неистово рад увидеть всех друзей лично. С лютым художественным приветствием, Антин Мухарский”, - написал актер.

Фото: facebook.com/AntinMukharskyi

Ранее "Страна" сообщала, что Егорова против Мухарского. Снежана выиграла суд, а Антин утверждает, что в Украине истребляют мужчин.

Также Антин Мухарский сообщил, что живет на 6 евро в день и заговорил о суициде