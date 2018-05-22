Популярный украинский телеведущий, репортер и обозреватель Савик Шустер 1 июня выступит в необычном формате техно-лекции в стиле TED talks на "Мистецьком Арсенале" в Киеве.

Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

Савик Шустер расскажет зрителям о своей книге "Свобода слова против страха и унижения. Социальный эксперимент в прямом эфире и первая карта эмоций Украины", которую уже называют книгой-сенсацией

Последние полтора года Шустер полностью посвятил созданию книги. При этом он не появлялся в Украине.

Напомним, рабочим названием книги Шустера было "От Кремля до Майдана. 10 лет страха, унижения и надежды Украины". "После издания своей книги я планирую запустить несколько проектов в Украине и Европе, но об этом позже. Презентовать свою книгу я планирую в конце мая 2018 года на "Книжном арсенале" в Киеве", - сообщал телеведущий о своих планах "Гордону" в марте.

Фото: facebook.com/events

Как сообщала "Страна", в декабре 2016 года телеканал Шустера 3s.tv объявил о прекращении работы из-за финансовых трудностей. На этом деятельность журналиста в Украине временно прекратилась. Перед этим у Шустера были проблемы с разрешением на работу.

Также "Страна" писала, что суд признал незаконной налоговую проверку студии Шустера в 2015 году.