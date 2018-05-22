Конфуз произошел в Черновцах во время празднования Дня Европы. На Соборной площади областного центра установили баннер, на котором оказалось... два Крыма.

Фото баннера в момент разлетелось по соцсетям.

Фото: facebook.com

"Кажется, Каспруковские (Каспрук — мэр Черновцов, - Прим. Ред.) грантоеды совершенно перестарались? На их картах два Крыма", - написал местный журналист Василий Забродский на своей странице в Facebook.

"Так правильно - один российский, один наш :) Будет еще кто-то претендовать - нарисуем еще", - комментируют пользователи пост журналиста.

Фото: facebook.com

"Нет Крыму на карте - плохо, вот сделали уже целых ДВА КРЫМА - тоже не подходит. А если серьезно - то беда, да и только, когда важными делами поручают заниматься или дилетантам, или "профессионалам" с очень низким уровнем внимательности!", - написала в соцсети пользователь Виктория Донец.

Фото: facebook.com

"Крымов много не бывает? )) PS. Надеюсь, дизайнеров баннера премировали?", - пишет в соцсети пользователь Сергей Сидоренко.

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