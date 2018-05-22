Из больницы сегодня утром сбежал единственный из семи пострадавших, который выжил после употребления паленого спиртного в Борисполе.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на врачей.

Уже известно, что погибшие и потерпевший выпивали вместе. В Бориспольскую районную больницу всех доставили уже без сознания. Врачам выживший успел рассказать, что зовут его Юрий, а также то, что он позже присоединился к компании, которая выпивала в одном из частных домов.

Он добавил, что алкоголь принесла в фляжке одна из погибших женщин, которую он не знает. Где она его приобрела, неизвестно.

Врачи предполагают, что Юрий не получил смертельную дозу метила, из-за которого умерли все остальные шестеро людей, потому что пришел в компанию уже навеселе и его доза этила в крови смешалась с выпитым метилом и это уменьшило его концентрацию, и влияние на его здоровье.

Ранее "Страна" сообщала о шести жертвах паленки в Борисполе. Пили из канистры, а полиция открыла уголовное производство.

Также дело производителей суррогатного алкоголя, из-за которого погибли 48 украинцев, дошло до суда.