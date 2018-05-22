Средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг из расчета на дом в апреле этого года уменьшился на 59% по сравнению с показателями прошлого года. Такие данные приводятся на сайте Госкомстата.

Так, средний размер субсидии на одно домохозяйство в апреле составил 309,8 гривен.

Согласно данным, в апреле этого года субсидии получили 6,8 млн домохозяйств (45% от общего количества в стране).

В январе-апреле 2018 за субсидиями обратилось 785,9 тыс домохозяйств, что вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом на домохозяйства в городах приходилось 43,9% таких обращений, в сельской местности - 56,1%.

В целом, за четыре месяца текущего года было назначено 764,6 тыс субсидий домохозяйствам, из них в городах - 375,4 тыс домохозяйств, в сельской местности - 389,2 тыс.

По сравнению с соответствующим периодом 2017 года количество таких домохозяйств уменьшилось в 2,4 раза.

Сумма субсидий, выделенных домохозяйствам, в январе-апреле 2018 составила 531,4 млн грн (в городских поселениях - 355,5 млн грн, в сельской местности - 175,9 млн грн).

За соответствующий период прошлого года - 2,4 млрд грн (в городах - 1,6 млрд грн, в сельской местности - 806,7 млн грн)

Как сообщала "Страна", украинцам будут начислять субсидии от количества жильцов в квартире.

Также "Страна" писала, что в Украине начали повышать цену на аренду жилья, завлекая клиента наличием субсидии.