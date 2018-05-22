Суд приобщил к материалам дела Надежды Савченко озвученную ей информацию из интернета о том, что бывший член профильного парламентского комитета, нынешний министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в феврале 2015 года посещал "Л/ДНР". Об этом Савченко заявила сегодня в Апелляционном суде Киева, который рассматривает жалобу на продление ей меры пресечения, передает УНН.

"По информации из Youtube Насалик Игорь Степанович - тогда член парламентского комитета по ядерной безопасности, он в феврале 2015 года ездил на территорию ЛДНР", - сказала Савченко.

По ее словам, поводом для поездки стало бы обращение к нему матери одного из пленных с просьбой помочь освободить сына.

"На самом деле он ездил договариваться о топливе... Если он принял решение самостоятельно поехать на неподконтрольную территорию, так почему же СБУ не привлекает его к ответственности? Интересно, была ли у него карточка разрешения на выезд... Прошу приобщить эту информацию к материалам дела", - отметила Савченко.

Она отметила, что по имеющейся информации Насалик заявлял, что выехал на неподконтрольную территорию через пункт пропуска, а возвращался, якобы из-за обстрелов, другим путем - вне пункта пропуска.

Сторона обвинения выступила против приобщения озвученной информации к материалам дела. В свою очередь суд, посовещавшись на месте, принял решение добавить ее к делу.

Как сообщала "Страна", Савченко пришла в суд с книгой Онищенко "Петр Пятый"

Мы писали, что в соцсетях запустили флешмоб с призывом взять Савченко на поруки.

Ранее стало известно, что Савченко подала конституционную жалобу после продления ареста.