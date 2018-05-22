Цена билета на проезд по скоростной железной дороге между Киевом и аэропортом "Борисполь" составит 80 гривен.

Об этом сегодня заявил и. о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов во время проверки строительства ветки скоростного железнодорожного сообщения, передает "Громадське".

Кроме того, по данным пресс-службы "Укрзализныци", добраться из Киева в "Борисполь" можно будет за 35-40 минут.

"По состоянию на 22 мая 2018 года уже выполнено около 25% общего объема работ. В частности разработан проект строительства железнодорожной ветки, проведены работы по землеотводу, начаты формирование земляного полотна и техническая укладка решетки", — говорится в сообщении.

На данный момент проложено около одного километра путей из трех. В ближайшее время начнут строить мост-путепровод через трассу Киев - Борисполь.

Завершение строительства ожидается к 1 декабря 2018 года.

Общая стоимость проекта составляет 583,3 миллиона гривен. Также предполагается, что около 3,8 миллиона пассажиров смогут воспользоваться железной дорогой в 2019 году. В 2020 году в "Укрзализныце" ожидают увеличение пассажиропотока до 4,1 миллиона человек.

Ранее "Страна" сообщала, что Гройсман пообещал Киеву в конце года рельсовый автобус от жд-вокзала до "Борисполя".

Также Кабмин утвердил реализацию проекта Бориспольского экспресса.