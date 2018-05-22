Сегодня, 22 мая, Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Шевченковского райсуда о продлении ареста для нардепа Надежды Савченко сроком на 60 суток (до 13 июля) без права внесения залога или взятия на поруки.

Таким образом, суд отказал стороне защиты, которая ходатайствовала про отмену решения. Ее интересы представляли трое адвокатов – Александр Шадрин, Константин Глоба и Юлия Ткач.

На просьбу журналистов прокомментировать решение суда Савченко заявила: "Что тут комментировать, чудо в нашей судебной системе не случилось".

На заседании также присутствовали двое народных депутатов, которые хотят взять Надежду Савченко на поруки: нардепы Виталий Куприй и Виктор Шишкин.

Напомним, 22 марта Верховная Рада предоставила разрешение на задержание и арест Надежды Савченко. Савченко задержали в Верховной Раде, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК касаются организации терактов в Киеве и государственную измену.

Как сообщала "Страна", одиннадцать человек просят Шевченковский районный суд Киева отдать им на поруки внефракционного нардепа Надежду Савченко.

Также "Страна" писала, что Савченко пришла в суд с книгой Онищенко "Петр Пятый" и восхитилась правдивостью повествования.