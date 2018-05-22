Президент США Дональд Трамп снялся в клипе сына российского олигарха Араза Агаларова - Эмина (EMIN). Об этом пишет передает Газета.Ru.

Сам Эмин Агаларов рассказал, как уговорил Трампа сняться в своем новом клипе Got Me Good.

Он заявил, что Трамп моментально согласился участвовать. "Но он сразу задал один вопрос – сколько это займет времени. Я понял, что, если я скажу - больше 10 минут, он не согласится", - вспоминает поп-исполнитель.

Сцену с участием Трампа сняли за 10 минут в конференц-комнате отеля Ритц Карлтон в Москве.

Клип можно будет увидеть меньше, чем через месяц. "Тут фигурирует и Трамп, и все, что происходит сейчас на политическом поле. Мне кажется, это будет лучшее из всего, что я выпускал до этого", - сказал Эмин Агаларов.

Дональд Трамп уже появлялся в другом клипе EMIN - в 2013 году вместе с участницами конкурса "Мисс Вселенная" он принял участие в съемках музыкального видео In Another Life.

Видео: Youtube.com

Известно, что Агаларов-старший был основателем российской компании Crocus Group. А сам Эмин Агаларов является фигурантом скандала о передаче компромата на Хилари Клинтон, связанного с "большим российским делом" о вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

Ранее издание New York Times написало, что 9 июня 2016 сын Трампа, зять президента США Джаред Кушнер и на тот момент председатель избирательного штаба Пол Манафорт, встретились в "Трамп-тауэр" с россиянкой Натальей Весельницкой, которая связана с Кремлем. По данным издания, на встрече, Весельницкая пообещала предоставить компрометирующую информацию на Хиллари Клинтон.

Согласно переписке Дональда Трампа-младшего, выложенной им в Twitter, Эмин Агаларов мог быть инициатором коммуникации между семьей Трампа и российской стороной относительно передачи предвыборной команде Дональда Трампа компромата на Хиллари Клинтон. Семья Трампа знакома с семьей Агаларовых как минимум с момента проведения в Москве конкурса "Мисс Вселенная 2013". Трамп-младший заявил, что на встрече говорили об отмене закона Магнитского и не предоставила никакой информации о Клинтон.

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