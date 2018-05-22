Народный депутат от "Народного фронта" Андрей Иванчук, поддерживая в Верховной Раде законопроект относительно решения вопроса коллективной собственности на землю, совершенствования правил землепользования в массивах земель сельскохозяйственного назначения, предотвращения рейдерства и стимулирования орошения в Украине, выругался прямо с трибуны, передает ТСН.

"Мы с этим законом опоздали ровно на три года... Есть поле и рэкетиры, которые не дают развиваться нашим аграрным компаниям, берут лоскутки, бл*дь, посередине этого поля и тем самым блокируют развитие сельского хозяйства в Украине. Орошение - на сегодняшний день все знают, что без инвестиций в орошение на юге Украины не будет развития сельского хозяйства. Снова те же бандиты и рэкетиры шантажируют наши агропромышленные предприятия этими клочками земли и не дают развиваться", - заявил он.

После своего эмоционального выступления нардеп обратился от имени "Народного фронта" ко всем парламентским фракций и групп с просьбой проголосовать за этот законопроект не в первом чтении, а за основу и в целом.

Напомним, ранее из-за нецензурной брани в очередной раз оскандалился глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, которого возмутило заявление министра здравоохранения Ульяны Супрун о том, что лекарства от кори в области были нерастаможены надлежащим образом.

Как сообщала "Страна", ранее Европейский суд признал мораторий на продажу земли в Украине нарушением прав человека.