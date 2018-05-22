Сегодня, 22 мая, во время заседания Верховной Рады нардеп от БПП Ирина Луценко выступила с предложением о создании межведомственного координационного совета, который поможет разработать механизм реагирования на случаи отравления школьников неизвестным газом.

Об этом она заявила в парламенте.

"Я от двух фракций и от всего парламента обращаюсь к Кабинету министров и прошу рассматривать это как обращение всей Верховной Рады, очень внимательно отнестись к этой серьезной ситуации. Мы бы очень просили Кабмин организовать межведомственную группу, межведомственную координационный совет, чтобы выработать механизм реагирования на такие случаи. Мы не можем допустить, когда у нас осталось несколько недель до "последних звонков", когда все школы Украины выйдут на этот праздник, увидеть такую тревожную ситуацию", - сказала Ирина Луценко.

Предложение поддержали депутаты Фракция "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт".

Как сообщала "Страна", число пострадавших от отравления школьников в Харькове выросло до 37, детей забирали скорые.

Также "Страна" писала, что отравление десятков детей в одной школе Николаева назвали хулиганством.