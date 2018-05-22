При проведении косметических процедур, например маникюра, не исключена вероятность заражения вирусом гепатита, если в салоне красоты не соблюдают правила гигиены.

Об этом на своей странице в Facebook предупреждает украинцев и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"К нам часто обращаются с вопросами о том, как убедиться, что ваш салон красоты предоставляет безопасные услуги. К сожалению, вероятность получить вирус, такой как гепатит, во время косметических процедур является реальной угрозой, если в салоне не соблюдают правила контроля чистоты оборудования" , - написала глава Минздрава.

Фото: facebook.com

Она отметила, что существует несколько индикаторов, по которым можно определить, насколько в салоне придерживаются основных мер по снижению рисков передачи инфекций.

Прежде всего, это гигиена рук. В течение рабочего дня мастер касается многих клиентов, поэтому его руки могут стать путем передачи патогенных микроорганизмов от одного клиента другому. Своевременная обработка рук является важным мероприятием в защите от инфекций. Полотенца для рук должны быть одноразового использования. Места для мытья рук должны быть оборудованы дозаторами с жидким мылом, антисептиком и кремом для ухода за кожей. Также мастер должен обработать антисептиком руки до и после контакта с каждым клиентом и если возникает необходимость - в ходе процедуры. Эти правила касаются также и клиента.

Во-вторых, по словам Супрун, стоит обратить внимание на стерилизацию и дезинфекцию инструментов и очистки мебели. Поскольку современные инструменты имеют сложную форму и конструкцию, очистить их вполне достаточно сложно. Лучший метод стерилизации - паровой. В некоторых салонах используют сухожаровой шкаф, однако он не обеспечивает необходимый уровень обработки и доступ горячего воздуха по всей поверхности инструмента. Чтобы проверить соответствие оборудования для дезинфекции и стерилизации требованиям медицинского оборудования, вы можете попросить показать соответствующий сертификат.

Кроме того, мебель должна быть из материалов пригодных для обработки и очистки. Обработка поверхностей и дезинфекция инструментов должна осуществляться дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными к использованию в Украине.

В-третьих, поскольку салон посещает большое количество людей, очень важно своевременно очищать воздух для уменьшения количества инфекций передающихся воздушным путем. Окна или другие отверстия могут обеспечить достаточную вентиляцию, но лучше если обеспечена работа механической вентиляционной системы.

И напоследок, стоит обратить внимание на сортировку и утилизацию отходов. Каждый организм имеет свою микрофлору, которая может вызвать заболевание, попадая в организм другого человека. Поэтому правильное обращение с отходами снижает риск распространения инфекций.

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