ЧП произошло сегодня на железной дороге в Закарпатской области. Около 10:48 в селе Большая Бакта Береговского района загорелся пригородный поезд Королево - Батево. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Закарпатской области.

"Возгорание, возникшее во время остановки на станции, заметил машинист. Он отцепил вагон-кабину машиниста и вместе с другими работниками организовал эвакуацию людей, которые на тот момент находились в вагонах. Также до прибытия пожарно-спасательных подразделений железнодорожники организовали тушение пожара с помощью огнетушителей", - говорится в сообщении.

Фото: zk.dsns.gov.ua

Сотрудники пожарно-спасательной части Берегово локализовали пожар в 11:03 и полностью ликвидировали его в 11:15.

На месте работали 9 пожарных и два спецавтомобиля.

Движение по железной дороге полностью восстановлено. Травмированных и погибших не было.

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