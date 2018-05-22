Актриса Шарлиз Терон сыграет американскую журналистку Мегин Келли, которая дважды брала интервью у президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Independent.

Фильм расскажет про основателя Fox News Роджера Эйлса, которого обвинили в сексуальных домогательствах и уволили с должности председателя канала в 2016 году.

Мегин Келли была в числе обвинительниц Эйлса и не стала вставать на его защиту даже после просьб представителей телеканала. После успешной карьеры на Fox News она ушла на NBC.

Эйлс скончался весной 2017 года в возрасте 76 лет.

В июне 2017 года Келли организовала пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием президента России Владимира Путина. После форума Келли взяла у президента интервью для NBC News. Еще одно интервью у Путина Келли взяла в марте 2018 года.

Как сообщала "Страна", Владимир Путин рассказал ведущей NBC о Трампе, Обаме, России, хакерах и убийстве Кеннеди.

Ранее журналистка Fox News заявила, что Трамп предлагал ей подарки и звал в гости.