Количество пострадавших в результате отравления газом в школе в Харькове увеличилось до 37 человек.

Об этом в Twitter и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

"О ситуации в Харькове: в СОШ № 3, произошло отравление детей неизвестным газом (вероятно перечный). Пострадало 37 детей, которые госпитализированы в ОДКБ № 1 (33 - в легком состоянии, 3 - в состоянии средней тяжести; 1 - в тяжелом состоянии). Дети под пристальным наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/usuprun

После сообщения о распылении газа в харьковской школе местные власти сообщили об обращении школьников к медикам с жалобами на слабость и затрудненное дыхание, в областную детскую больницу госпитализированы 15 детей.

До этого отец одной из учениц, адвокат Олег Головков сообщил, что в одной из харьковских школ распылили газ, детей забирают в больницу. На место происшествия прибыли 4 автомобиля медиков для оказания скорой помощи некоторым ученикам. Со школьного двора на автомобилях скорой помощи некоторых пострадавших детей увезли в больницу.

Ранее "Страна" cообщала, что в школе Николаева более 400 человек отравились неизвестным аэрозолем.

Также отравление десятков детей в одной школе Николаева назвали хулиганством.