Основной угрозой на время проведения финала Лиги чемпионов УЕФА в Киеве является террористическая, но также правоохранители не исключают всплеск активности воров и карманников. Об этом заявил глава столичной полиции Андрей Крищенко, сообщает 112 Украина.

"Основная угроза - террористическая. Для ее предотвращения мы плотно сотрудничаем с СБУ. Также ожидаем активизации мелкого криминалитета - воров, карманников. Для предотвращения этой угрозы на улицах Киева уже выведены дополнительные патрули", - рассказал Крищенко.

По его словам, возможны также драки между болельщиками.

"В Киеве соберется много футбольных фанатов, после матча кто-то будет расстроен поражением своей команды, кто-то рад победе своей команды. Возможны массовые драки. Для охраны общественного порядка и недопущения таковых на улицах будут дополнительные наряды правоохранителей", - подчеркнул глава столичной полиции.

Крищенко добавил, что во время финала Лиги чемпионов в Киеве будут дежурить около 10 тысяч правоохранителей и сотрудников спасательных служб.

Ранее "Страна" писала о том, что полиция показала карту, как будут перекрыты улицы Киева перед финалом Лиги чемпионов.

Также мы сообщали, что к финалу Лиги чемпионов НСК "Олимпийский" оснастили почти двумя сотнями терминалов для безналичного расчета.