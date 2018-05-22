22 мая в Украине начинается внешнее независимое тестирование - 2018. Позже состоится дополнительная сессия с 3 до 12 июля. Тесты проводятся по 11 предметам.

"Страна" собрала всю информацию, которую нужно знать о тестировании.

Расписание тестов ВНО

Сессия продлится до 13 июня. Первым начался тест по математике.

Тестирование по украинскому языку и литературе состоится 24 мая, испанскому, немецкому и французскому языкам - 29 мая, английскому языку - 1 июня, биологии - 4 июня, истории Украины - 6 июня, географии - 8 июня, физике - 11 июня, химии – 13 июня.

Результаты ВНО будут публиковаться с 15 по 21 июня. Узнать свои результаты можно будет на сайте http://testportal.gov.ua/ в своем личном кабинете.

Правила и особенности прохождения ВНО

Допуск участников на пункты тестирования происходит только при наличии необходимых документов, а именно: оригинала сертификата ВНО, паспорта или иного документа, серия и номер которого указаны в сертификате; приглашения-пропуска для участия в тестировании.

Рекомендуется иметь при себе две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета, а также, по желанию, прозрачную бутылку с питьевой водой.

Во время сдачи теста абитуриент не должен иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, хранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования.

На выполнение заданий отведено 180 минут. Общее количество заданий работы - 33. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, - 64.

Как пересдавать ВНО

Если абитуриент без уважительной причины пропустил оценивание, то повторно сдать экзамен он сможет лишь через год. Уважительными причинами являются:

- Потеря или похищение паспорта или свидетельства о рождении. В случае пропажи необходимо написать заявление в полицию и получить справку. Возможность участия в дополнительной сессии будет рассмотрена Региональным центром оценивания качества образования, если справка из полиции выдана не позднее даты проведения тестирования. Ее вместе с заявлением надо отправить в регламентной комиссии РЦОКО.

Смерть родственника по крови или по браку, произошедшая не ранее чем за семь дней до даты тестов. В этом случает нужно отправить регламентной комиссии РЦОКО заявление с просьбой о допуске для дополнительной сессии, копию справки о смерти, а также копию документа, подтверждающего родство с умершим.

Болезнь в день ВНО. Для подтверждения этого необходима справка формы 095/0 и выписка из медицинской карты формы №027/о. К этим документам необходимо приложить заявление к регламентной комиссии.

Минобразования в этом году пообещали позаботиться об участниках ВНО с ограниченными возможностями. В частности, выделить аудитории, оснащенные пандусами. Для плохо видящиъ детей улучшат освещение, задания продублируют шрифтом Брайля и продлят время написания теста на 30 минут.

Дополнительная сессия ВНО

В дополнительной примут участие те абитуриенты, которые не смогли принять участие в основном оценивании по уважительной причине.

Речь идет о тех, кто не успел подать документы, потому что, в частности, участвовал в боевых действиях на востоке, проживал или находился в Крыму или на неконтролируемой Украиной части Донбасса, или находился в местах лишения свободы.

Сессия начнется 2 июля с тестирования по украинскому языку и литературе. Далее 3 июля состоится тестирование по математике. Английский и испанский - 4 июля, 5 июля будут сдавать биологию и английский язык, 6 июля – историю Украины, 9 июля – географию и французский язык, 10 июля – физику, 11 июля – химию.

Язык прохождения ВНО

В этом году русский язык для предметов, где есть право выбора языка, выбрали примерно 4% человек. Количество участников ВНО, которые выбирают украинский язык, выше. Всего 95,8% тестов, состоящих из тех предметов, где есть право выбора языка, состоят исключительно на украинском языке.

Предлагался перевод заданий сертификационных работ по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии. В прошлом году условия были такими же. Однако, в отличие от прошлого года, русского языка нет среди предметов, по которым проводятся сами тесты.

Наибольшее количество желающих сдавать тестирование на русском зафиксировано в Донецкой области - около 20%, в Луганской области - около 16%, и около 12% по Одесской и Запорожской областях. В остальных областях этот показатель составляет менее 10%.

Кроме того, в Закарпатской и Черновицкой областях можно было выбрать венгерский или румынский язык для тестирования. Крымскотатарский язык для прохождения тестирования не выбрал никто.

Всего на ВНО зарегистрировались более 335 тысяч выпускников украинских школ.