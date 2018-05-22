Голливудский актер, известный по роли в "Дневнике Бриджит Джонс" Хью Грант впервые распрощается с холостяцкой жизнью. 57-летний Хью женится на своей давней подруге и матери его троих детей, 39-летней Анне Еберштейн.

Об этом сообщает ВВС.

Объявление о предстоящей свадьбе влюбленных появилось в регистрационной палате районов Кенсингтон и Челси - недалеко от того места, где расположен общий дом Хью и Анны.

Информацию о свадьбе также подтвердил один из знакомых Гранта:

"Никто из друзей Хью не думал, что этот день когда-нибудь наступит. Скоро он станет пенсионером и, наконец, семейным человеком", - сказал инсайдер.

Предположительная дата свадьбы - конец мая.

Фото: Us Weekly

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