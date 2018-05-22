Российское судно-земснаряд "Печора" арестовано властями Украины по заочной процедуре из-за добычи песка у берегов Крыма.

Об этом сообщила 22 мая пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик, пишет ТАСС.

Тихончик уточнила, что 16 мая Приморский районный суд Одессы вынес заочное решение об аресте "Печоры". Судно-земснаряд в настоящее время находится в Крыму.

До этого прокуратура Крыма сообщила об аресте российского судна за незаконную добычу песка в районе Каркинитского залива Черного моря. "Печора", как отмечала украинская сторона, более 300 раз заходила в порты Крыма, будучи нагруженной песком. При этом Украине был причинен ущерб в размере 250 млн гривен ($9,58 млн).

Гендиректор компании-владельца судна "Южморсервис" Тимур Гафуров опроверг физический арест "Печоры". Он рассказал, что земснаряд стоит в порту приписки в Севастополе, какие-либо сообщения или документы о его аресте в адрес компании не поступали.

Ранее "Страна" сообщала, что капитану задержанного в Крыму украинского рыбацкого судна грозит до 5 лет тюрьмы.

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