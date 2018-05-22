В Харькове 31 ребенок обратился за помощью к медикам после того, как в школе №3 распылили неизвестный газ. В результате инцидента 15 детей были направлены в больницу. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"На место были направлены 6 бригад экстренной медицинской помощи. Первая бригада была на месте через 4 минуты. Осмотрен 31 ребенок, из них 15 направлены в областную детскую клиническую больницу №1", - сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

По словам отца одной из госпитализированных школьниц Олега Головкова, по симптомам распыленное вещество не похоже на перцовый газ.

"От перцового газа - слезы и кашель. А здесь такого нет. Три ребенка, которые находились в эпицентре, потеряли сознание. Моя дочка была в стороне - у нее сильная слабость, она не может стоять на ногах и очень бледная. Я не исключаю, что это может быть газ паралитического действия",- рассказал мужчина.

По информации пресс-службы Харьковской облгосадминистрации, состояние госпитализированных детей оценивается как средней тяжести.

"Среди симптомов - слабость и затрудненное дыхание, а также бледная кожа. Причины недомогания сейчас выясняют. Дети обеспечены всеми необходимыми медикаментами", - цитирует пресс-служба и.о. начальника управления здравоохранения Харьковской ОГА Галину Сироштан.

Ранее "Страна " писала о том, что на Львовщине в больницу с отравлением попали пятеро детей из одного детского садика.

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