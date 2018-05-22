Во вторник, 22 мая, стало известно, что сборная Аргентины, команда великого Месси, наконец-то утвердила окончательную заявку на чемпионат мира - 2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Об этом сообщает "СЭ в Украине".



В окончательную заявку команды на Мундиаль тренер "альби-селесте" Хорхе Сампаоли не включил полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса и форварда "Интера" Мауро Икарди.



Состав сборной Аргентины на ЧМ-2018



Вратари: Серхио Ромеро ("Манчестер Юнайтед", Англия), Франко Армани ("Ривер Плейт"), Вилли Кабальеро ("Челси", Англия).



Защитники: Кристиан Ансальди ("Торино", Италия), Маркос Рохо ("Манчестер Юнайтед", Англия), Маркос Акунья ("Спортинг", Португалия), Николас Тальяфико ("Аякс", Голландия), Габриэль Меркадо ("Севилья", Испания), Николас Отаменди ("Манчестер Сити", Англия, Федерико Фасио (”Рома”, Италия).



Полузащитники: Хавьер Маскерано ("Хэбэй Чайна Форчун", Китай), Эвер Банега ("Севилья", Испания), Лукас Билья ("Милан", Италия), Эдуардо Сальвио ("Бенфика"), Кристиан Павон ("Бока Хуниорс"), Максимилиано Меза ("Индепендьенте"), Анхель Ди Мария ("ПСЖ", Франция), Мануэль Лансини ("Вест Хэм", Англия), Джовани Ло Чельсо ("ПСЖ", Франция).



Нападающие: Лионель Месси ("Барселона", Испания), Пауло Дибала ("Ювентус", Италия), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити", Англия), Гонсало Игуаин ("Ювентус", Италия).



Аргентина на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет со сборными Исландии (16 июня), Хорватии (21 июня) и Нигерии (26 июня).

Ранее "Страна" сообщала, что к ЧМ-2018 в России выпустили пластиковую сторублевку со Львом Яшиным.