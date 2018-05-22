Сегодня, 22 мая, в зал Апелляционого суда Киева, где рассматривают жалобу защиты нардепа Надежды Савченко на продление ее ареста, она пришла с книгой беглого нардепа Александра Онищенко "Петр Пятый".

По словам Надежды Савченко, она сейчас читает очень интересную книгу (в этот момент политик продемонстрировала книгу "Петр Пятый" авторства Александра Онищенко через стеклянный бокс в зале суда).

"Когда-нибудь я попрошу у автора автограф. Он рассказал всю правду. Я думаю, что олигархи тоже должны написать такую книгу, чтобы рассказать всю правду про каждого. Про себя в том числе. Я ее читаю. Подпишу, когда увижусь с автором", - сказала Савченко журналистам.

Фото: прямой эфир NewsOne

Фото: прямой эфир NewsOne

Напомним, судебное заседание должно было начаться в 12:00, но началось позже почти на час.

Как сообщала "Страна", нардепа Надежду Савченко подозревают в государственной измене и подготовке теракта.

Ранее Онищенко заявил, что НАБУ передало в суд его дело после анонса книги "Петр Пятый".

