Россотрудничество рассматривает возможность изменения формата работы в Украине в связи с инцидентами в Киеве.

Об этом заявила глава агентства Элеонора Митрофанова, пишет ТАСС.

"Мы будем, я думаю, пересматривать форматы работы на Украине, потому что я не считаю, что нужно идти на какие-то героические жертвы там, чтобы держать флаг", - сказала она. "Но работу мы не будем закрывать", - добавила Митрофанова.

Глава Россотрудничества отметила, что на представительство в Киеве оказывается "настолько сильное давление, что работать стало практически невозможно".

"Поскольку там есть аудитория, которая нас ждет и с которой мы работаем, то мы, может быть, поменяем офис на более скромный офис, но останавливать работу не собираемся", - добавила Митрофанова.

9 мая украинские радикалы С14 ("Сич") облили зеленкой и нечистотами главу представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева, когда он направлялся на церемонию возложения цветов в честь праздника Победы. После этого сами радикалы опубликовали на своей странице в Facebook соответствующие фотографии. Воробьев, комментируя действия радикалов, отметил, что "первый раз в своей сознательной жизни не смог со своими друзьями и коллегами достойно отметить главный праздник - День Победы".

Ранее "Страна" сообщала, что радикалы напали на главу Россотрудничества в Киеве, когда он ждал такси.

Также в Киеве радикалы напали на главу Россотрудничества, который шел к Вечному огню.