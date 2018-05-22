Самое высокое в мире колесо обозрения запустили в Китае. Его уникальность также заключается в отсутствии центральной оси. Покататься на новом необычном аттракционе можно в городе Вэйфан провинции Шаньдун. Об этом сообщает ресурс China.org.cn на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com

Высота конструкции, которая называется "Бохайский глаз" - 145 метров, а диаметр самого колеса - 125 метров.

К тому же футуристический аттракцион расположен на мосту.

"Путешествие" на колесе занимает около 30 минут. Причем кататься на аттракционе можно даже большой компанией: в каждой из 36 кабинок могут разместиться по 10 человек.

Ранее "Страна" писала о том, что в киевском Гидроварке построят парк современных аттракционов и развлечений.

Также мы сообщали, что колесо обозрения на Контрактовой в Киеве проработает до лета.