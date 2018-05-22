В декларации заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова не упоминается его гражданская жена, ребенок, а также юридическая компания жены.

Об этом сообщил журналист Денис Бигус на своей странице в Facebook.

"У замглавы Администрации Президента в декларации нет жены и ребенка. Да, жена гражданская, но все равно должна была бы быть. Компания незадекларированной жены Филатова зарабатывает на процессах в АМКУ, который возглавляет однокурсник Филатова, там же работает кума Филатова", - написал Бигус.

Он отмечает, что "для юридического рынка тесная связь между замглавы АП и юристами которые, в частности, получили контракт на защиту Нафтогаза в арбитраже - не новость". "И про работу этой юркомпании никто ничего плохого не говорит. А вот про лоббизм в получении контрактов - еще как", - резюмирует Бигус.

Фото: facebook.com

Гражданская жена Филатова Анна Бабич владеет юридической компанией "Aequo". Эта фирма создана сразу после назначения Филатова на должность в АП и с тех пор получила ряд выгодных контрактов в сферах, где решения принимают старые знакомые Филатова и Бабич, говорится также в программе "Наши гроши".

До 2014 году Алексей Филатов и Анна Бабич были партнерами юридической фирмы "Василь Кисиль и партнеры". Они оба сопровождали продажу медиахолдинга "UMH Group" бизнесмена Бориса Ложкина Сергею Курченко.

Через два дня после назначения Филатова на Банковую, 24 июля 2014, Анна Бабич вместе с юристами Юлией Кирпой, Денисом Лысенко, Александром Мамуней и Марией Нижник вышли из "Василь Кисиль и партнеры" и создали собственную юридическую компанию "Aequo".

После создания фирма получила субподряд на консультирование по спору НАК "Нафтогаза" с российским "Газпромом". Де-юре ее привлекла для консультаций норвежская компания "Wikborg Rein", которая заключила контракт с "Нафтогазом" по бесконкурсной процедуре. В то время юридический департамент "Нафтогаза" уже возглавлял еще один выходец из "Василь Кисиль и партнеры", юрист Ярослав Теклюк.

Видео: youtube.com

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