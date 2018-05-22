Сегодня, 22 мая, народного депутата Надежду Савченко доставили в Апелляционный суд Киева, где будет рассмотрение жалобы защиты на продление ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает УНН.

Само заседание ожидалось в 12:00.

Савченко находится в зале суда. Она с иронией заметила, что журналистов в зале стало меньше, чем в предыдущие разы.

Фото: unn.com.ua

Фото: unn.com.ua

Напомним, 15 мая Шевченковский районный суд Киева продлил еще на два месяца срок содержания под стражей народного депутата Надежды Савченко.

22 марта Верховная Рада предоставила разрешение на задержание и арест Надежды Савченко. Савченко задержали в Верховной Раде, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК касаются организации терактов в Киеве.

Как сообщала "Страна", одинадцать человек просят Шевченковский районный суд Киева отдать им на поруки внефракционного нардепа Надежду Савченко.