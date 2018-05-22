Украинские пограничники вместе с сотрудниками киевской таможни перехватили в аэропорту Борисполь партию кокаина весом почти четыре килограмма.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"Во время проведения таможенного досмотра багажа гражданина Украины, который прилетел из Бразилии авиарейсом транзитного сообщения № 297 Доха-Борисполь, в двойном дне между боковыми стенками чемоданы были обнаружены два прямоугольных пакета с порошкообразным веществом белого цвета общим весом 3,8 кг", - говорится в сообщении.

В Генеральной прокуратуре отметили, что ориентировочная стоимость изъятой партии составляет $600 тысяч.

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Ранее "Страна" писала, что в Украине задержали наркокурьера, который вез из Латинской Америки 3,5 кг кокаина.

Также в Борисполе за контрабанду кокаина задержали осужденного в США хакера.