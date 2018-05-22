Украинские полицейские во время проведения финала Лиги чемпионов УЕФА в Киеве не будут нести службу с лицами, разрисованными в цвета Реала и Ливерпуля. Об этом сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко, пишет 112 Украина.

По его словам, полицейским это ни к чему.

"Возможно, у нашей полиции для диалога будут какие-то шевроны, для быстрого налаживания коммуникации с болельщиками, но точно не будут разрисованы лица. Полиция будет охранять общественный порядок и нести службу в форменной одежде", - сказал Крищенко.

Ранее "Страна" писала о том, что лица сотрудников полиции, а также пограничников, которые будут встречать болельщиков на время финала Лиги чемпионов УЕФА в Киеве, разрисуют в цвета "Реал Мадрида" и "Ливерпуля".

Также мы сообщали, что для забывчивых болельщиков Лиги Чемпионов в аэропорту "Борисполь" организуют фан-зону.