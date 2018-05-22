Во вторник, 22 мая, полиция Украины провела массовые обыски в девяти областях Украины, с целью разоблачения организаторов договорных матчей в украинском футболе.

Стали известны имена тренеров и арбитров, которые попали "под колпак" силовиков, передает FootballHub.

В частности, обыски проводились у Александра Севидова (экс-тренера Металлурга, Стали, Говерлы, Карпат, Металлиста и Мариуполя), Руслана Забранского (наставника ФК Николаев), арбитров Евгения Арановского, Виктора Арановского, Александра Павлюка и Александра Сахно.

В общем правоохранительные органы провели пятьдесят обысков в девяти областях Украины. По информации следствия, речь идет о пяти преступных организованных группах, которые занимались организацией договорных поединков.

Ранее "Страна" сообщала, что футбольный прокурор Украины назвал наказания за скрытие информации о договорняках.





