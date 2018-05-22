Исследователи напоминают, что на Землю 1 и 2 июня надвигаются мощные магнитные бури.

Об этом сообщает сайт Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Так, слабая магнитная буря достигнет Земли 1 июня. А поднимется она до уровня G2 на следующий день, 2-го числа.

На протяжении трех дней - 3, 4 и 5-го июня - будут ощутимы магнитные колебания. В эти дни нужно быть максимально внимательными к своему здоровью, ведь магнитное поле воздействует на скорость реакции и сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. Человек может испытывать боли в сердце, мигрени и слабость.

Чтобы облегчить влияние магнитных бурь на организм, нужно отказаться от алкоголя и тяжелой пищи, чаще устраивать прогулки, пить больше воды, избегать тяжелых физических нагрузок и раньше ложиться спать.

Фото: tesis.lebedev.ru

Ранее "Страна" сообщала, что NASA показала, от какой именно беды защищает Землю ее магнитное поле.

Также астрономы сообщили даты, когда на Землю обрушатся магнитные бури в мае и июне.