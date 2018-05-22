В Германии возродят производство легендарных танков Leopard 2 для сдерживания России
В Германии планируют "возродить" производство первых серийных немецких танков Leopard 2. Об этом сообщает Die Welt.
Впервые сухопутное вооружение использовалось во время Первой мировой войны. Танки позволили Германии осуществлять завоевания и в начале Второй мировой войны.
Поле войны количество военных машин резко сократилось, но в настоящее время страны НАТО интенсивно вооружаются и уделяют большое внимание национальной обороне.
"Немецкие танки сейчас стоят в Прибалтике для сдерживания России", - сообщает издание.
Современная модификация танков получила название в честь немецкого "монстра" A7V. Ее вес составляет 60 тонн, а скорость движения достигает 70 км/ч. Кроме того, в ЕС решили сделать дороги, мосты и железнодорожные пути более современными.
"Цель этих мероприятий - создание возможности для более быстрого перемещения танков и войск по Европе ввиду растущей напряженности в отношениях с Россией", - говорится в материале.
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