В Киеве на пяти пляжах было обнаружено повышенное содержание лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП).

Об этом сообщил и.о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак в комментарии 44.ua.

Он уточнил, что пробы были взяты 7 и 10 мая на 13 пляжах, которые планируется открыть к купальному сезону.

"Из них в пяти образцах лактозоположительная кишечная палочка значительно превышает допустимые нормы. Это вода возле зон рекреации "Тельбин", "Вербное", "Радуга", "Пуща-Водица" и "Черторой", - сообщил Чумак.

Кроме того, на пляжах "Галерный" и "Веселка" в воде обнаружились загрязняющие вещества БПК-5 (биохимическое потребление кислорода).

Шесть оставшихся пляжей признаны соотвествующими санитарным нормам. Поверку прошли "Золотой", "Предмостная слободка", "Центральный", "Молодежный", "Детский" и "Венеция".

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве собираются открыть 13 пляжей.

Также к майским праздникам. Где в Киеве и области уже обустроены зоны для отдыха. Карта.