В Украине в период с 21 по 22 мая выросли и розничные цены на бензины и дизельное топливо в ряде крупных сетей АЗС.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные мониторинга Консалтинговой группы А-95.

В частности, на 0,30 грн./л подорожали все виды топлива на заправках UPG: А-92 – до 28,00 грн/л, А-95 – до 29,00 грн/л, А-95+ – до 31,80 грн/л, ДТ – до 26,20 грн/л. В сети AMIC бензины и дизельное топливо подорожали на 0,20 грн/л.

В сетях "Укргаздобыча", UPG, SOCAR, KLO, Marshal, "Надежда", "Фактор", Glusco и "БРСМ-Нафта" цены на топливо выросли на 3–20 коп./л.

Средние цены по стране 22 мая выросли на 2–3 коп./л.

Если тенденция роста мировых цен на нефть и нефтепродукты сохранится, операторы АЗС уже в ближайшее время могут повысить стоимость бензинов и дизтоплива в переделах 1 грн/.л.

Фото: enkorr.com.ua

Ранее "Страна" писала о том, что розничные цены на сжиженный газ усилили рост. С 25 на 26 апреля в крупных сетях АЗС газ в среднем подорожал еще на 10 копеек за литр.

Также мы разбирались в том, почему цены на топливо нацелились на рекорд.