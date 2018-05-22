К грядущему чемпионату мира по футболу-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, Центробанк России впервые выпустил в обращение пластиковую банкноту номиналом в 100 рублей. Примечательно, что на новых деньгах изображен легендарный вратарь сборной СССР с мировым именем Лев Яшин. В оборот новые сторублевки поступили уже сегодня, 22 мая.

Об этом сообщает пресс-служба ЦБ России.

Лицевая сторона банкноты, фото: cbr.ru

Оборотная сторона банкноты, фото: www.cbr.ru

"Художественная композиция лицевой стороны банкноты символизирует преемственность поколений - мальчик мечтает повторить достижения великих футболистов, таких как вратарь Лев Яшин, имя которого вписано в историю мирового футбола.

На оборотной стороне изображен летящий футбольный мяч, символизирующий земной шар, на котором выделяется карта России. Ниже - названия городов, в которых пройдут матчи чемпионата", - пояснили смысл композиции в ЦБ.

Использование полимерной основы позволило применить в банкноте визуальные защитные признаки, которые благодаря прозрачности полимера можно проверить с двух сторон. Например, яркое голографическое изображение в верхней ее части.

Вертикальные штрихи по краям лицевой стороны банкноты имеют повышенный рельеф, определяемый на ощупь. На лицевой стороне также находится QR-код со ссылкой на страницу сайта Банка России с подробной информацией о защитных признаках.

В ультрафиолетовом свете становятся видимыми официальные логотип и эмблема Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Тираж памятной банкноты составит около 20 млн экземпляров.

Ранее "Страна" сообщала, что Россия запретит въезд грузовиков и автобусов из Донбасса на период ЧМ-2018.

Также мы рассказывали, что компания Louis Vuitton создала спецфутляр для перевозки Кубка мира на ЧМ-2018.