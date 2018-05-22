В Виналхейвене, штат Мэн, скончался американский художник Роберт Индиана, которому было 89 лет. Причиной смерти стала дыхательная недостаточность. Об этом сообщает The New York Times.

Художника нес стало в субботу, 19 мая, он умер у себя дома.

Самой известной работой Индианы стало произведение "LOVE" ("Любовь"), созданное в начале 1960-х годов. Квадратное изображение из четырех букв, где "О" наклонена вправо, появилось на почтовых марках, открытках, в качестве принтов на одежде и в виде скульптур.

Сам художник считал, что его "LOVE" стал "самым плагиированным произведением искусства" минувшего века.

В подтверждение этого он собирал коллекцию пиратских копий придуманного им знака.

Индиана говорил, что не заработал на своем изображении и даже, по воспоминаниям знавших его людей, нередко сетовал на то, что "сбежавшая от него "LOVE" разрушила его репутацию в художественном сообществе.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File

Фото: twitter.com/NewfieldsToday

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