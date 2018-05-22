64-й конкурс Евровидение, который в 2019 году пройдет в Израиле, вопреки традиции не в начале мая, а в конце месяца. В частности, речь идет о 21 и 23 мая (полуфиналы), а финал запланирован на 25 мая. Об этом сообщет УНИАН.

О причинах такого неожиданного решения Европейского вещательного союза пока не сообщается.

К слову, конец мая в Израиле всегда очень жаркий.

В качестве места проведения конкурса по-прежнему рассматриваются две площадки в Иерусалиме - Pais Arena и Teddy Stadium.

Напомним, что право проведения конкурса в 2019 году Израиль получил благодаря победе в Лиссабоне 25-летней Нетты Барзилай.

Ранее "Страна" писала о том, что премьер Израиля Нетаньяху станцевал с победительницей Евровидения - 2018 куриный танец.