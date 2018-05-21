Певица и модель Даша Астафьева кардинально сменила имидж, превратившись из жгучей брюнетки в соблазнительную блондинку. В таком образе Даша появилась на сцене концерта "Ліга зірок".

Несколько снимков в обновленном имидже Астафьева разместила на своей страничке в Instagram.

Фото: instagram.com

Поклонники оценили изменения во внешности Даши, оставив множество комплиментов в комментариях к снимкам.

Также Астафьева опубликовала в соцсети анонс своего концерта в одном из клубов в Санкт-Петербурге. В своем видео певица пообещала гостям, что будет "очень жарко".

Ранее "Страна" сообщала, что Астафьева показала роматическую фотосессию с женихом и собачкой.

Также похудевшая Даша Астафьева опубликовала в соцсети откровенные фото.