Астафьева перекрасилась в роковую блондинку и едет с концертом в Питер. Фото
Певица и модель Даша Астафьева кардинально сменила имидж, превратившись из жгучей брюнетки в соблазнительную блондинку. В таком образе Даша появилась на сцене концерта "Ліга зірок".
Несколько снимков в обновленном имидже Астафьева разместила на своей страничке в Instagram.
Фото: instagram.com
Поклонники оценили изменения во внешности Даши, оставив множество комплиментов в комментариях к снимкам.
Также Астафьева опубликовала в соцсети анонс своего концерта в одном из клубов в Санкт-Петербурге. В своем видео певица пообещала гостям, что будет "очень жарко".
Ранее "Страна" сообщала, что Астафьева показала роматическую фотосессию с женихом и собачкой.
Также похудевшая Даша Астафьева опубликовала в соцсети откровенные фото.
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